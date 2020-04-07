Мэр Одессы проверил работу рынков

7 апреля Одесский городской голова Геннадий Труханов проинспектировал соблюдение ограничительных мер продавцами и покупателями Южного и Киевского рынков.

Об этом сообщает официальный сайт города.

Перед посещением рынков Геннадий Труханов провёл встречу с представителями администраций рынков, на которой обсуждался вопрос бесперебойной поставки продуктов питания и соблюдения на рынках санитарно-эпидемических мер в условиях действия режима чрезвычайной ситуации и распространения коронавируса COVID-19.

«Кабинет Министров Украины оставил за муниципалитетами право принимать решение о работе рынков. В Одессе мы решили не закрывать рынки, так как в миллионном городе это бы только усугубило ситуацию с количеством посетителей в наших супермаркетах и торговых сетях. С учётом работы рынков количество торговых точек в городе, в принципе, позволяет выполнять рекомендуемые меры, в частности, соблюдать расстояние в 1,5 метра между людьми», — отметил Геннадий Труханов.



Как сообщала Одесса News, днями мэр Одессы Геннадий Труханов в Суворовском районе города изучал проблемные вопросы движения городского транспорта в условиях режима чрезвычайной ситуации и соблюдение распоряжения мэрии о праве первоочередного проезда медработников.

Фото: «Одесса»