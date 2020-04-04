Мэр Одессы на трамвайной остановке понаблюдал за посадкой пассажиров

3 апреля мэр Одессы Геннадий Труханов в Суворовский районе города изучал проблемные вопросы движения городского транспорта в условиях режима чрезвычайной ситуации и соблюдение распоряжения мэрии о праве первоочередного проезда медработников.

Об этом сообщает официальный сайт города.

Отмечается, что на конечных и крупных остановках работают диспетчеры КП «Одесгорэлектротранс», которые ведут разъяснительную работу среди пассажиров и обеспечивают проезд медработников без очереди. На остановках, где таких диспетчеров пока нет, медикам документы необходимо предъявить при входе в транспорт.

«Отследить движение электротранспорта в реальном времени можно на портале transport-odessa.com.ua», — говорится в сообщении.

«Главной проблемой всё ещё остаются регулярные нарушения одесситами карантинных мер, что может привести к перегрузке наших медучреждений. Мы делаем всё возможное, чтобы отрегулировать данный вопрос, но, очевидно, что это больше зависит от сознательности и самоорганизации граждан. Положительная тенденция уже есть, большинство людей с пониманием относится к нынешней ситуации. И первоочередной пропуск медработников в транспорт – яркий тому пример», — отметил Геннадий Труханов.



Как сообщала Одесса News, со 2 апреля сотрудники медицинских учреждений Одессы получили возможность пользоваться услугами городского электротранспорта вне очереди.

Фото и видео: «Одесса»