Подольск закрывают и дезинфицируют, в город направили Нацгвардию

В Подольск Одесской области в связи со вспышкой COVID-19 направляют подразделения Национальной гвардии, которые будут дежурить вместе с медиками, полицейскими и спасателями ГСЧС на восьми карантинных постах при въезде в город и район.

Об этом сообщил Укринформу представитель Одесской облгосадминистрации Денис Соколов.

«Из-за сложной эпидемиологической ситуации, вызванной вспышкой COVID-19, в райцентр Подольск и район сегодня вводятся подразделения Национальной гвардии Украины. Нацгвардейцы будут дежурить вместе с медиками, полицейскими и спасателями ГСЧС на карантинных постах при въезде в город. Руководству города необходимо обеспечить военнослужащих жильём и питанием», — сообщил Соколов, сославшись на соответствующее решение областной комиссии по ТЭБ и ЧС.

Пускать будут только автомобили жителей города, предприятий, обеспечивающих его жизнедеятельность, а также транспортных средств людей, работающих в Подольске при наличии справки с места работы. Будут пропускать также авто правоохранительных органов, чрезвычайных служб, инкассаторов, врачей и почты. При этом у всех, кто въезжает в город, должны измерять температуру тела. Проезд через город транзитного транспорта будет запрещён.

Ограничения уже вступили в силу: транзитный транспорт в Подольск уже не пускают.

С 22 апреля в городе полностью прекращает работу общественный транспорт, включая такси.

Ранее Одесса News сообщала о закрытии на двухнедельный срок и дезинфекции Подольской городской больницы и мест, где обнаружены очаги заболеваний COVID-19. Пациентов с хирургической и акушерско-гинекологической патологией переведут в стационары Балтской и Подольской райбольниц.

На сегодняшний день в Подольске и районе зафиксированы 37 случаев заболевания COVID-19 (всего в области подтверждены 146 случаев). Здесь также большое количество больных среди медработников. Они также, как и остальные пациенты, проходят сегодня в обязательном порядке ПЦР-тестирование.

В Подольске в течение последней недели умерли двое больных коронавирусом: 61-летняя одинокая женщина и 60-летний семейный врач.

Сотрудники ГСЧС с 22 апреля начнут дезинфицировать улицы города.

Жителей Подольска просят сидеть дома, выходя на улицу лишь в случае крайней необходимости. По улицам разрешат перемещаться лишь врачам, работникам продуктовых магазинов и аптек.