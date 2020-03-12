Во всех школах Одессы введён карантин с 12 марта

С 12 марта в школах Одессы введён карантин.

Такое решение было принято 11 марта на расширенном заседаним комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций исполнительного комитета Одесского городского совета (ТЭБ и ЧС).



как сообщает официальный сайт города, комиссия так решила в связи с увеличением количества заболевших ОРВИ и гриппом (на 11 марта на карантин уже были закрыты 223 класса).

Для организации непрерывного учебного процесса на сайте департамента образования и науки Одесского городского совета в разделе «Дистанционное обучение» педагоги будут постоянно публиковать видеоуроки по основным предметам для всех параллелей со 2-го по 11-й классы.



Карантин распространяется и на внешкольные учебные заведения.

Детские сады переходят на особый режим работы: родителям рекомендовано по возможности ограничить посещение детьми детских дошкольных учреждений. В каждом детском саду будут работать дежурные группы, а утром – проводиться осмотр каждого ребёнка относительно состояния его здоровья. Также усилен режим санитарно-эпидемиологической обработки помещений.

Как сообщала Одесса News, Комиссией рекомендовано отменить проведение всех массовых мероприятий, количество участников которых превышает 200 человек. В связи с этим рассматривается вопрос о проведении Юморины в другом формате.

Ограничения предварительно вводятся на три недели с возможным уточнением сроков, исходя из анализа уровня заболеваемости в Одессе.

Видео: «Одесса»