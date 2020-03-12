Дорвались: руководство Одесского медина оформило себе министерские зарплаты

Баснословные зарплаты и премии оформили себе сторонники экс-ректора Одесского национального медицинского университета, захватившие с некоторых пор власть в вузе.

Об этом сообщила пресс-секретарь ОНМедУ Ярослава Витко га своей странице в Facebook.

Так, по её словам, самозваный проректор Анатолий Сон, который весь год занимался запугиванием сотрудников университетских клиник, в последний месяц 2019-го получил 174 тысячи гривен. Аналогичные зарплаты и у других «проректоров»: Валерия Маричереда получила 150 тысяч, Ирина Шмакова — 195 тысяч, Руслан Вастьянов — 157 тысяч.

«Например, Анатолий Сон, который весь год занимался запугиванием сотрудников университетских клиник, в последний месяц прошлого года получил 174 тысячи гривен. Его коллеги по нелёгкому труду Валерия Маричереда получила 150 тысяч грн., Ирина Шмакова, что подписывала скандальные недействительные дипломы выпускникам, заработала 195 тысяч, а Руслан Вастьянов получил 157 тысяч грн… Но больше всех отличилась муза и автор всех экономических сделок, председатель экономического отдела Наталья Кадебская, которой досталось аж 289 тысяч грн.», — пишет Витко, снабдив свои сообщения соответствующей карикатурой.



Также получили высокие надбавки и другие руководители университета.

Так, пишет пресс-секретарь, глава юридического отдела Анна Пучкова за последний квартал 2019 года получила «всего лишь» 421 тысячу гривен, в т.ч. около 370 тысяч — премии; проректор Константин Талалаев оказался несколько более скромным и получил почти 198 тысяч за последний квартал включительно с премиями и материальной помощью. Елене Холодковой (она же Аппельханс) насчитали 194 тысячи гривен. «А новоиспеченный помощник ректора, он же и.о. проректора по экономико-хозяйственной части Алексей Жалдак, которого ещё год назад в университете никто не знал, получил из государственных средств всего лишь 296 тысяч гривен».

«Это всего лишь краткий обзор материальных поступлений рейдеров официально! А за кулисами ещё остались неофициальные цифры от тендеров, договорённостей и откатов … И каждый раз, когда в холодной, ободранной аудитории, в облезлых стенах на шатающейся мебели сотрудники в очередной раз слушают высокие слова лицемеров о любви к университету стоит упомянуть всего лишь эти цифры и понимать, откуда растут ноги у этой их «любви», — резюмирует Ярослава Витко.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2019 года уже бывшая и.о министра здравоохранения Ульяна Супрун под занавес своей деятельности в этой должности назвала экс-ректора Одесского медуниверситета коррупционером.