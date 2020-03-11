Шмыгаль: Без кредитов МВФ никак

Вечером 10 марта Премьер-министр Денис Шмыгаль провёл телефонный разговор с командой МВФ во главе с Роном ван Роденом, главой миссии в Украине.

Стороны обсудили дальнейшие шаги сотрудничества, сообщает Правительственный портал.

Участие в разговоре также приняли министр финансов Игорь Уманский и министр юстиции Денис Малюська.

Глава правительства подчеркнул, что Кабмин настроен на продолжение сотрудничества с МВФ. Первоочередным приоритетом является начало программы расширенного финансирования МВФ, особенно для поддержки структурных реформ, макроэкономической и финансовой стабильности в стране.

По словам Премьер-министра, правительство также настроено на внедрение реформ, которые являются важной предпосылкой для экономической стабильности и развития, и считает, что новая программа расширенного финансирования МВФ крайне важна на нынешнем этапе.

Стороны также обсудили дальнейшие приоритетные шаги в рамках сотрудничества.

Глава правительства подчеркнул важность всесторонней поддержки, которую МВФ оказывает Украине.

Как сообщала Одесса News, по мнению народного депутата Украины от Одесской области Николая Скорика, распродажа стратегических для Украины предприятий будет проведена абсолютно не в интересах государства, а в интересах Международного валютного фонда.