ГогольFest в этом году пройдёт в девяти городах Украины, в т.ч. и в Одессе

Команда ГогольFest в 2020 году готовит настоящий культурный взрыв в рамках проекта GogolFest Inoculation.

Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля.

«В этом году действительно выйдет Inoculation. Это — соборный проект, объединяющий Украину. Мы для себя, для страны, для жителей городов, в которых пройдут фестивали, создаем видение целостной страны. Надеемся, все получится и это будет продолжать развиваться, чтобы люди почувствовали свою нужность и силу в городах и начали коммуницировать с миром», — говорит президент фестивалей современного искусства ГогольFest Влад Троицкий.

Как отмечается, 9 легендарных фестивалей GogolFest пройдут в разных городах Украины: Мариуполе, Херсоне, Полтаве, Славутиче, Днипре, Фастове, Вменнице, Киеве. 22-24 мая Odyssey GogolFest в Одессе.



По словам программного директора ГогольFest Анны Басовой, каждый из фестивалей будет иметь театральную, музыкальную, визуальную, детскую и образовательную программы. «Мы охватим всю страну — юг, север, запад, восток и центр Украины. В этом году мы знакомим украинцев из разных регионов между собой. Это важно: быть услышанными и чтобы нас поняли внутри нашей же страны», — подчеркивает она.

Также отмечается, что театральная программа в каждом городе будет состоять из 4 направлений: международный блок, лучшие и новые образцы украинской независимой сцены, продакшн ЦСИ «Дах» и GogolFest и международные резиденции с иностранными режиссёрами и местными артистами. В каждом городе будет хотя бы одно международное представление. В этом году — их представят, в частности, Германия, Великобритания и Швейцария. В общем, театральная программа будет включать около 30 событий разного формата.

Цель проекта — сплотить города в Украине и Украины с миром.

Как сообщала Одесса News, летом 2019 года в Одессе впервые провели крупнейшее торжище страны — национальную Сорочинскую ярмарку, которая традиционно проходит в Великих Сорочинцах на Полтавщине.