Одесская теннисистка выступит на турнире в Гвадалахари

Одесская теннисистка Екатерина Козлова на следующей неделе выступит на турнире WTA в Гвадалахаре (Мексика) с призовым фондом 115 тыс долл.

Об этом сообщает XSPORT.

Отмечается, что Козлова (№98 WTA) попала в список участниц основной сетки соревнований.

Одесситка должна была выступить в квалификации соревнований WTA в Индиан-Уэллсе (США), однако они были отменены организаторами из-за ситуации с коронавирусом.

Сообщается также, что Козлова начала сотрудничать с немецким специалистом Кристофером Касом. Екатерина сказала, что пока наставник не утверждён и дуэт работает в пробном режиме.



39-летний Кас является 5-кратным чемпионом парных турниров ATP, в 2011 году играл в дуэте в полуфинале Wimbledon, тогда же занял наивысшую строчку парного рейтинга ATP в своей карьере – 23-ю. В паре Кристофер останавливался в четвертьфинале Australian Open(2012) и US Open(2008). На олимпийских играх в Лондоне занял четвёртое место в миксте с Сабин Лисицки. После завершения профессиональной карьеры стал тренером немки, а затем тренировал ещё одну соотечественницу – Мону Бартель.

Соревнования в Гвадалахаре начнутся 16 марта.

Как сообщала Одесса News, в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) по состоянию на 9 марта Екатерина Козлова оказалась на 98-ом месте, опустившись за неделю на 2 ступеньки.