Одесская теннисистка поднялась с 7-го на 5-е место мирового рейтинга

Первая «ракетка» Украины, уроженка Одессы Элина Свитолина поднялась на две позиции и занимает пятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) по состоянию на 9 марта.

Свитолина благодаря выигранному титулу в Монтеррее (Мексика) опередила в списке Бьянку Ванессу Андрееску из Канады и голландку Кики Бертенс, сообщает XSPORT.

Другие теннисистки из Одессы — Даяна Ястремская — сохранила 25-ю строчку, а Екатерина Козлова оказалась на 98-ом месте, опустившись на 2 ступеньки.

Рейтинг WTA возглавляет австралийка Эшли Барти, второй идёт румынка Симона Халеп, третьей — чешка Каролина Плишкова, четвёртой — американка София Кенин.

Улучшение рейтинговой позиции произошло из-за победы в 3-хчасовом противостоянии Элины Свитолиной и чешки Мари Боузковой в финале турнира WTA в Монтеррее (Мексика). Как сообщала Одесса News, поединок завершился со счётом 7:5, 4:6 6:4.

Для Свитолиной, которая боролась за титул в WTA в одиночном разряде в 17-й раз (14 побед, 3 поражения), это был самый продолжительный финал в карьере.

Ранее самым долгим финальным матчем, в котором приняла участие Элина, был поединок в Куала-Лумпуре четыре года назад. Одесситка тогда обыграла канадку Эжени Бушар со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 7:5 за 2 часа 53 минуты. При этом из-за непогоды в матче пришлось делать перерывы.



В прошлом году первая «ракетка» Украины провела 2 часа 55 минут на корте Australian Open против китаянки Чжан Шуай (выиграла со счетом 4:6, 6:4, 7:5).

Комментируя финальный поединок, Свитолина отметила, что в нём была показана игра очень высокого уровня.

«Моя соперница Мари Боузкова потрясающе боролась. В целом, я думаю, что это был матч очень высокого уровня. Мы обе играли здорово, бились каждый мяч, не было легких геймов. Поддержка зрителей вдохновила нас показать свой лучший теннис. Было здорово получить такую поддержку от мексиканской публики. После второго сета мне нужно было перегруппироваться, избавиться от отрицательных эмоций и просто продолжать работать», — сказала Элина.

«Победа в финале — это ещё один шаг к достижению моих целей и доказательство того, что я иду в правильном направлении», — добавила одесская теннисистка.

Пресс-служба WTA подготовила видеоподборку топ-5 ударов украинки на соревнованиях в Мексике:



Следующий турнир должен был пройти в Индиан-Уэллсе на юге Калифорнии (США). Однако стало известно, что соревнования не состоятся в ближайшее время по причине распространения коронавируса.

Саша Баин, тренер украинской теннисистки Даяны Ястремской, на своей странице в Twitter возмутился отменой турнира.

«Хочу поделиться мыслями об отмене турнира в Индиан-Уэллс. Не было никакой возможности провести соревнования без зрителей, но показать их по телевидению? По-моему, можно было получше учесть мнение игроков и держать их в курсе имеющихся возможностей».