Уроженка Одессы выиграла теннисный турнир в Мексике

Первая «ракетка» Украины, уроженка Одессы Элина Свитолина стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Монтеррее (Мексика) с призовым фондом $251,75 тыс.

В финале соревнований посеянная под первым номером Свитолина за 3 часа победила чешку Марию Боузкову — 7:5, 4:6, 6:4, сообщает Большой теннис Украины.



Это 14-й титул украинки в карьере и первый после е` победы на Итоговом чемпионате в сезоне-2018. В прошлом году Свитолина провела только один финал в Туре (на WTA Finals-2019 проиграла австралийке Эшли Барти).



Как сообщала Одесса News, Элина Свитолина занимает седьмую строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) по состоянию на 2 марта. После победы в Мексике рейтинг Свитолиной будет выше.