Одесская теннисистка пробилась в основную сетку турнира в Австралии

89-я ракетка мира, одесская теннисистка Екатерина Козлова пробилась в основную сетку турнира серии International в Хобарте (Австралия).

Об этом сообщает XSPORT.

В финале квалификации пятая сеянная украинка встречалась с десятым номером посева итальянкой Камилой Джорджи. В первом очном противостоянии уверенная победа досталась Козловой – 6:2, 6:2, говорится в сообщении.

Как пишет спортивное издание, матч продлился 1 час и 15 минут. За это время Козлова 3 раза подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и выиграла 5 геймов на приёме. В свою очередь, итальянка сделала 1 эйс, совершила 9 «двойных» и реализовала 1 брейк-пойнт.

Как сообщала Одесса News, в текущем сезоне Козлова не сумела пройти квалификацию в Окленде, а также уступила в первом круге Лиможа.