Одесская теннисистка упустила прекрасную возможность войти в 1/2 финала турнира в ОАЭ

Одесская теннисистка Даяна Ястремская завершила выступление на турнире серии WTA 500 в Дубае, уступив 38-й ракетке мира Маркете Вондрушовой – 5:7, 4:6.

Об этом сообщает XSPORT.

«В первом сете украинка вела 5:2 и подавала на сет, но уступила. Во второй партии снова выигрывала со сч`том 4:3 и имела два брейк-поинта, которые не реализовала, а затем уступила сет и, следовательно, матч. В середине второй партии 21-летняя украинка брала медицинский тайм-аут», — говорится в спортивном комментарии.

Отмечается, что матч продлился 1 час и 41 минуту. За это время Ястремская выполнила 2 подачи навылет, допустила 3 двойные ошибки и выиграла 2 гейма на приёме. Её соперница не сделала ни одного эйса, 7 раз ошиблась при вводе мяча в игру, а также реализовала 4 брейк-поинта.

С новой недели Ястремская займёт 120-е место в одиночном рейтинге WTA. Сейчас Даяна находится на 146-м месте.

Таким образом, в одиночном разряде одесские теннисистки завершили выступление.

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