Возле Греции загорелся паром с 288 людьми на борту

На пароме, направлявшемся из Греции в Италию и на борту которого находились 288 человек, произошёл пожар.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Еkathimerini.

«Судно Euroferry Olympia под итальянским флагом отплыло от греческого города Игуменица и направлялось в порт Бриндизи. Однако возле острова Корфу в Ионическом море начался пожар, причины которого пока что неизвестны», — говорится в сообщении.

На видео, опубликованном на греческом новостном сайте Proto Thema, видно, что паром охвачен пламенем и огромными клубами дыма.

По данным береговой охраны Греции, на борту находились 237 пассажиров и 51 член экипажа. Их эвакуировали на спасательных шлюпках на Корфу.

К спасательной операции были привлечены, по меньшей мере, три судна береговой охраны.

Детали инцидента выясняются.



Как сообщает Одесса News, грузовое судно Manassa Rose под флагом Коморских островов 25 января 2922 года село на мель на северо-западном побережье Крита и раскололось пополам в результате ударов волн.

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