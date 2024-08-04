Что известно о здоровье трёх спасателей, пострадавших при тушении пожара в Одессе

Трое спасателей, пострадавших во время тушения пожара на улице Софиевской в ​​Одессе 30 июля, получили ожоги разной степени тяжести.

Об этом сообщает Ассоциация добровольных пожарных Украины.

Старший помощник начальника дежурной смены оперативно-координационного центра ГСЧС Владимир Александрюк госпитализирован с ожогами 75% тела, заместитель начальника 3-й пожарной части Андрей Бахметьев получил ожоги 50% тела, спасатель-доброволец Александр Манджос — 10%.

Ассоциация проводит сбор средств на лечение пострадавших.

Отмечается, что Александр Манжос уже дома, его выписали из больницы.

«С ним всё будет хорошо, его состояние стабильное. Ждем его полного выздоровления и возвращения в подразделение», — говорится в сообщении.

«Из-за очень тяжёлого состояния Бахметьев Андрей Юрьевич и Александрюк Владимир Николаевич были транспортированы во Львов, в клинику «Святого Луки», — уточняется в информации Ассоциации.

Одесса News информировала о пожаре в трёхэтажном здании на улице Софиевской днём ​​30 июля 2024 года. Пожарным понадобилось около двух часов, чтобы ликвидировать возгорание на площади 500 кв.м. На месте работали 16 единиц техники и 55 спасателей.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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