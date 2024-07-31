Во время пожара на ул. Софиевской в Одессе пострадали 3 пожарника

30 июля в Одессе по улице Софиевская произошёл пожар в трёхэтажном жилом доме.

Быстрое распространение огня по горючим конструкциям здания затрудняло тушение пожара, — сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

«Два часа понадобилось спасателям, чтобы полностью ликвидировать его на площади 500 кв. К сожалению, пострадали 3 спасателя: от ГСЧС — 2 пожарных и от Ассоциации добровольных пожарных Украины — 1 человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для ликвидации пожара от ГСЧС привлекалось 16 единиц специальной и вспомогательной техники и 55 спасателей ГСЧС с добровольцами.

Для установления причины пожара на месте происшествия работает опытно-испытательная лаборатория ГСЧС Одесской области.

Одесса News информировала, что вечером 29 июля в Пересыпском районе Одессы произошло возгорание в квартире на десятом этаже одиннадцатиэтажного жилого дома.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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