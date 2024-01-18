Зеленский назвал одесситов, отличившихся во время спасательных работ 17 января

Президент Украины Владимир Зеленский в своём вечернем видеообращении 17 января назвал спасателей из Одессы, которых «важно всегда не забывать и благодарить за спасение после ударов российских террористов».

Текст и видео размещены на официальном сайте Офиса Президента Украины.

«Важно также всегда не забывать благодарить тех наших людей, чья работа – это спасать после ударов российских террористов», — сказал Владимир Зеленский, назвав одесского врача Владислав Крыжановского из Одесского областного центра экстренной медицинской помощи и пожарных-спасателей сержанта Константина Вильчинского и мастер-сержанта Сергея Пигаря.

«Я благодарю!», — сказал им Президент Зеленский.

Одесса News информировала, что в ликвидации последствий от дроновой атаки врага по Олдессе ночью 17 января 2024 года участвовало 52 спасателя Главного управления ГСЧС Украины в одесской области.

Президент Украины Владимир Зеленский в своём видеообращении 29 декабря поблагодарил двух одесситов, которые ликвидировали последствия вражеских ударов — пожарного Павла Харчевского и полицейского Артёма Грушко.

Фото и видео: ОПУ

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