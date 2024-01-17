В результате атаки врага 17 января повреждено 8 домов в Приморском районе Одессы

В результате атаки врага, произошедшей ночью 17 января, получили повреждение 8 домов в Приморском районе Одессы.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Отмечается, что с утра 17 января по адресу пр. Шевченко, 8/4 развёрнут районный оперативный штаб. Он будет работать с 9:00 до 17:00 в ближайшие дни. Сотрудники районных администраций вместе с другими коммунальными службами на месте принимают заявки на оформление материальной помощи, консультируют пакет документов, который необходимо собрать для оформления помощи.

Кроме того, жители повреждённых домов могут обращаться за помощью и консультацией в Приморскую районную администрацию по адресу: ул. Канатная, 134 с 08:30 до 17:30, а также по тел. (048) 705-75-00.

Все соответствующие службы продолжают работать возле пострадавшего в результате ночной атаки дома. Правоохранители фиксируют очередное преступление россиян против гражданского населения. Один пострадавший сейчас ещё в больнице, его жизни ничего не угрожает. Две женщины продолжают лечиться дома, — проинформировал глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер.

Спасатели ликвидировали последствия ночного удара по Одесской области.

«В результате вражеской атаки произошло возгорание газовой трубы, 4-х припаркованных легковых автомобилей, балконов на 3-м и 4-м этажах и квартиры на 2-м этаже 5-ти этажного жилого дома на общей площади 50 м2. Эвакуированы 130 человек, на месте развёрнут мобильный пункт обогрева. Психологи ГСЧС оказывали помощь местным жителям. Частично разрушен фасад дома на площади 100 м2. Взрывной волной повреждено 8 и огнём уничтожено 4 автомобиля. От ГСЧС привлекались 14 единиц техники и 52 спасателя», — написали в Facebook спасатели ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

Одесса News информировала, что 17 января 11 беспилотников уничтожены в Одесской области.

Фото: «Одесса. Официально», ООГА/Telegram, ГУ ГСЧСУ в Одесской области/Facebook

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