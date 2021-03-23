48-летний командир спасателей умер на пожаре в Одессе: что случилось

48-летний командир отделения 8-й пожарно-спасательной части Одессы старший прапорщик службы гражданской защиты Сергей Гринько скончался во время ликвидации пожара на Магистральной улице, 59.
В Главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области сообщили, что во время работы на месте ЧП пожарному стало плохо, он обратился к медикам скорой помощи и вскоре умер в их машине.
Причины смерти спасателя пока не установлены.
Пожар произошёл в двухэтажном жилом доме на Магистральной, 59 на площади 120 кв метров. Вместе с Сергеем Гринько работали ещё 23 спасателя.
По их рассказам, Сергей Гринько во время тушения пожара упал с крыши двухэтажного дома и, по всей вероятности, полученные травмы повлияли на ход дальнейших трагических событий.
У погибшего осталось двое несовершеннолетних детей.
Сергей Гринько проработал в ведомстве почти 23 года.
Руководство областного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям выражает соболезнования родным и близким погибшего.
Видео: XYDESSA
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