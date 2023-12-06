Тело экс-нардепа Кивы нашли в Подмосковье

В Подмосковье обнаружили тело экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы.

Об этом сообщает в Telegram 6 декабря телеканал РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники.

«Тело украинского политика Ильи Кивы было обнаружено в снегу на территории парка Велич. Киву нашла работница отеля, которая и вызвала полицию», — говорится в сообщении.

Одесский активист Сергей Стерненко заявил в Telegram, что его источники подтверждают ликвидацию Кивы.

Украинские и российские официальные источники на момент публикации новости никакой информации о возможной судьбе Кивы не обнародовали.

Для справки. Кива в 2019 году стал нардепом от ОП-ЗЖ, до этого он служил в Национальной полиции Украины. В конце января 2022 года на фоне слухов о подготовке Россией нападения на Украину политик вылетел в Испанию и больше в Украину не возвращался.

Он неоднократно делал пророссийские заявления, в частности, что Украина «порабощена и поставлена на колени Западом, пропитана нацизмом и у неё нет будущего», призывал президента России Владимира Путина «освободить Украину». Фракция ОП-ЗЖ назвала его «провокатором, который пытается помешать мирному процессу», и исключила его из своего состава. В марте Верховная Рада лишила Киву мандата нардепа.

6 марта Киве заочно сообщили о подозрении по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность) и ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса. 10 марта суд во Львове заочно избрал ему меру пресечения в виде ареста. Позже его объявили а международный розыск.

В конце апреля Кива обратился к Путину с открытым письмом, в котором просил предоставить ему политическое убежище в России.

Одесса News информировала, что в апреле 2023 года Кива заявил, что точку в «противостоянии РФ не только с украинскими властями, но и всем Западом» может поставить нанесение «превентивного удара» оружием массового поражения по Украине.

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