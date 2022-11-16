Две российские ракеты пересекли границу Польши вблизи Украины

В польском селе Пшеводув Грубешевского уезда Люблинского воеводства в результате взрыва во вторник, 15 ноября, погибли два человека. Инцидент произошёл возле зерносушилки.

Западные СМИ со ссылкой на разведывательные источники сообщили, что взрыв мог произойти в результате того, что две российские ракеты пересекли пространство Польши вблизи границы с Украиной.

Правительство Республики Польша начало внеочередное заседание на фоне сообщений о массированном ударе российскими ракетами по Украине, а также о взрыве в польском селе недалеко от украинской границы.

Об этом сообщает Информационный центр правительства РП.

Немецкие политики начинают реагировать на сообщения о российских ракетах, которые упали на территорию Польши.

Первыми к Кремлю обратились депутаты Бундестага от Свободной демократической партии, передаёт Укринформ.

«Российские ракеты не только поразили Польшу и, таким образом, территорию НАТО, они также привели к смертям. Это та Россия, с которой некоторые здесь откровенно и абсурдно всё ещё хотят «договариваться». Кремль и его приспешники должны немедленно дать объяснения», — написала в Тwitter глава оборонного комитета Бундестага Мари-Аньес Штрак-Циммерманн.

В разведывательных органах США подтверждают, что две российские ракеты пересекли пространство Польши недалеко от границы с Украиной, в результате чего погибли два человека.

Об этом в Тwitter сообщает AP.

Как информировала Одесса News, из-за ракетных ударов РФ по Украине в Молдове частично исчезло электроснабжение.

Удар российских ракет по территории члена НАТО – Польши – является ударом по коллективной безопасности.

Об этом 15 ноября в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

«Сегодня произошло то, о чём мы давно предупреждали… Террор не ограничивается нашими государственными границами. Уже распространяется на территорию Молдовы, а сегодня российские ракеты ударили по Польше, по территории дружественного нам государства, погибли люди… Сколько раз Украина говорила, что нашей страной государство-террорист не ограничится. Польша, государства Балтии – это вопрос времени, когда российский террор пошёл дальше. Нужно поставить на место террориста», – сказал Президент.

В минобороны России заявили 15 ноября в Telegrаm, что их военные не стреляли по целям возле украинско-польской границы и назвали это «намеренной провокацией в целях эскалации обстановки».

«Никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносились. Опубликованные по горячим следам польскими СМИ с места происшествия в населённом пункте Пшеводув обломки не имеют никакого отношения к российским средствам поражения», – утверждает ведомство из РФ.

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