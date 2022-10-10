Путин подтвердил, что удары РФ 10 октября по энергоструктуре Украины умышленные

Президент России Владимир Путин подтвердил, что массированные удары российской армии утром 10 октября по энергоструктуре Украины были умышленными.

Его цитирует РБК.

«По предложению минобороны и по плану генштаба нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам энергетики, военного управления и связи Украины», – заявил он.

Российский президент добавил, что «в случае продолжения попыток проведения терактов на территории России ответы будут жёсткими и соответствовать уровню угроз», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, ночью и утром 10 октября российские оккупанты обстреляли многие населённые пункты в Украине, в частности, Полтавской, Житомирской, Харьковской, Ивано-Франковской, Львовской, Запорожской, Днепропетровской, Одесской, Ривненской, Сумской, Николаевской, Хмельницкой областях.

Львовская, Сумская, Полтавская и Харьковская области из-за попаданий в объекты критической инфраструктуры остаются без электроэнергии, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

По данным Национальной полиции, известно о 10 погибших и около 60 раненых.

Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный сообщил, что Россия наносит массированные ракетные и авиационные удары по территории Украины, применяет ударные беспилотники. По информации заместителя министра обороны Анны Маляр, по состоянию на 11.34 Россия выпустила по территории Украины 83 ракеты, 43 из них сбила система противовоздушной обороны.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российских оккупантов террористами. «У них две мишени. Энергообъекты – по всей стране. Вторая мишень – люди. Специально выбрали такое время и такие цели, чтобы нанести больше вреда», – сообщил глава государства.

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