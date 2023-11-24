639 дней войны: Генштаб ВСУ озвучил новую военную статистику по итогам боевых суток

639-е сутки продолжается широкомасштабная вооружённая агрессия Российской Федерации против Украины.

Генеральный штаб ВСУ предоставил свежую оперативную информацию о военной ситуации состоянием на 6 часов утра 24 ноября.

Согласно оперативным данным Генштаба, за прошедшие сутки произошло 64 боевых столкновения. Враг нанёс 2 ракетных, 42 авиаудара, совершил более 53 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населённым пунктам.

Ночью российские оккупанты нанесли очередной удар по Украине, применив 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 и 3 ударные БпЛА типа «Shahed-136/131». В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

В зонах ответственности оперативно-стратегических группировок войск (ОСГВ) ВСУ ситуация следующая:

ОСГВ «Север» : на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остаётся без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах;

: на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остаётся без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах; ОСГВ «Хортица» : на Купянском направлении враг при поддержке авиации вёл штурмовые действия в районе Синьковки, где Силами обороны отбиты 3 атаки. На Лиманском направлении враг наступательных действий не вёл, а на Бахмутском — наши защитники отразили 11 атак у Клещеевки и Андреевки Донецкой области, продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах;

: на Купянском направлении враг при поддержке авиации вёл штурмовые действия в районе Синьковки, где Силами обороны отбиты 3 атаки. На Лиманском направлении враг наступательных действий не вёл, а на Бахмутском — наши защитники отразили 11 атак у Клещеевки и Андреевки Донецкой области, продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах; ОСГВ «Таврия» : на Авдеевском направлении враг при поддержке авиации не оставляет попыток взять Авдеевку в «котёл». Наши воины стойко держат оборону и наносят оккупантам значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника на Марьинском, Шахтёрском, Запорожском направлениях. Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, истощают врага вдоль всей линии фронта;

: на Авдеевском направлении враг при поддержке авиации не оставляет попыток взять Авдеевку в «котёл». Наши воины стойко держат оборону и наносят оккупантам значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника на Марьинском, Шахтёрском, Запорожском направлениях. Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, истощают врага вдоль всей линии фронта; ОСГВ «Одесса»: на Херсонском направлении наши защитники удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили 3 таких района, а также пункт управления, склад боеприпасов, средство ПВО и 4 артиллерийских средства противника.

Одесса News информировала, что в ноябре 2023 года на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть тела ещё 94 павших защитников.

На главном фото Ярослав — боец 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ, выпускник Одесской военной академии.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy