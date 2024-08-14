В бою за Украину погиб житель Одесской области Андрей Блашко, светлая ему память

Сегодня вспоминаем 28-летнего солдата ВСУ Андрея Блашко, жителя села Борисовка Одесской области.

О его гибели сообщал Татарбунарский горсовет.

После получения полного среднего образования в сельской школе парень продолжил обучение в Петровском государственном аграрном техникуме. После его завершения работал, строил планы на будущее, которым, к сожалению, не суждено было осуществиться. После начала полномасштабного вторжения Андрей присоединился к рядам ВСУ. Пройдя боевую подготовку в Германии, стал солдатом 25-й десантно-штурмовой бригады.

Андрей во время выполнения боевого задания в зоне проведения военных действий получил ранения, несовместимые с жизнью.

Прощание с воином прошло 9 марта 2024 года.

Одесса News сообщала о гибели 32-летнего Василия Унгуряна, военного из города Татарбунары Одесской области, долгое время считавшегося пропавшим без вести.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Татарбунарский горсовет/Facebook

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