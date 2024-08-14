14 августа часть жителей Одессы останется без света 

Часть одесситов 14 августа будет отключена от энергоснабжения по причине проведения аварийных работ.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Аварийные работы в электросетях запланированы, в частности, Центральными РЭС по таким адресам: Богуна, Малишевского (Гастелло), Гранатная, Дубовая, Цветочная, Клименко, Кордонная Николая Лысенко (Корнюшина), Кострова, Кропивницкого, Алексея Косяченко, Платановая, Профсоюзная, Сельская, Татьяны Тэсс, Александра Белостенного (Трудовых резервов), Туристская, Фесенко, 1-й, 2-й Сиреневый пер., 1-й, 2-й Кипарисный пер, пер. Ковровый, 5,7,9, пер. Конструкторский, пер. Костровая, пер. Хвойный, проезд Сиреневый. Работы до 16:00.

Южные РЭС: 1-я линия 4-й ст. Люстдорфской дороги, 4 ст. Люст. дороги автостоянка «Светофор», 17/корп.7, 4-я ст. Люстдорфской дор.. ГСК «Дюк», Авдеева-Черноморского, Академика Королёва, 20, 24, Ак. Филатова, Берёзовая, Бригадная, Николая Кулиша (Ванцетти), Варненская, Вертелецкого, 47В, 68-В, Генерала Петрова, Героев Крут, Бориса Нечерды (Глазунова), Д. Донского, Жаботинского, Жасминная, Ждахи (Васнецова), Ивана и Юрия Лип, Ивана Франко, Инглези, Ицхака Рабина, Китобойная, Михаила Комарова (Космонавта Комарова), Космонавтов, Краснова, Левкоевая, Бабюаджаняна, Люстдорфская дорога, М. Малиновского, Маршрутная, Йозефа Прибика (Минская), Неделина, Новаторов, Сергея Шелухина (Александра Невского), Палубная, Леся Курбаса (Петрашевского), Планетная, Прорезная, Пшеничная, Радостная, Розовая, Ромашковая, ул. Рясна (Обильная),Сакко, Рассветня, Святослава Рихтера, Детская (Сибирская), Симоненко, Сельская, Столярского (Сурикова), Толбухина, Шклярука, Ефима Геллера, Фонтанская дорога, 14/1, пл. Б. Деревянко, 3, пер. 1-й Аэродромный, пер., 1-й Василия Кандинского, 17/а, пер. 1-й Глазунова, Лирный переулок (пер. 1-й Сурикова), пер. 1-й Тупиковый, пер. 2-й Аэродромный пер. 3-й Кандинского, пер. Вишневского, пер. Загородный, пер. Костеловской, пер. Кошевого, пер. Машиностроительный, пер. Южный, пер. Прорезной, пер. Технический, пер. Ульяновский, просп. Адмиральский, просп. Академика Глушко, 34, 34а, 36, 38, 40, просп. Небесной Сотни, 3а, 3а/1, 3а/2, 3а/3, 3а/4, 3а/5, 3а/6, 3а/7, 3а/8, 79а, 79б, 83, 85, 87а, 87б, 89 , 89а, 91, тупик 1-й Аэродромный, 3 Работы до 16:00.

Одесса News информировала, что Кабинет Министров Украины на заседании 31 мая 2024 года поднял c 1 июня тариф на электроэнергию для населения до 4,32 грн/кВт-час без дифференциации по уровню потребления.

По словам Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, благодаря досрочному завершению ремонтов на двух блоках атомных станций и понижению температуры воздуха ситуация в энергетике стабилизировалась. Но дефицит мощности в системе сохраняется, поскольку страна-агрессор РФ постоянно атакует критическую инфраструктуру.

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