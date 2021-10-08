Кому в Одессе 9 октября отключат свет

9 октября в связи с проведением плановых работ некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.

Об этом сообщил «Блэкаут» со ссылкой на АО «ДТЭК Одесские электросети».

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:

1-й Моторный переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 14А, 19, 18А, 2А, 30А, 27А, 25а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, с 09:00 по 19:00

1-я Станционная улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 2А, 25, 49А, 31б, 31А, 28А, 29а, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 50, 51, с 09:00 по 19:00

2-й Моторный переулок, 2, 4, 6А, 8А, 10, 12, с 09:00 по 19:00

2-я Станционная улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 2б, 21А, 2Г, 22А, 33, 8А, 18А, 2А, 19А, 14А, 15а, с 09:00 по 19:00

3-я Станционная улица, 1, 3, 5, 7, 9, 5А, 3А, 1А, 15А, 11, 13, 17, 19, 21, 23, с 09:00 по 19:00

Селекционная улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 18А, 22А, 16А, 23а, 25, 2Г, 43а, 40А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 54, с 09:00 по 19:00

Тракторная улица, 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 19а, 19б, 15А, 21А, 12А, 7а, 23А, 26, 2б, 2а, 51а, 27А, 50 А, 48 А, 45А, 39А, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, с 09:00 по 19:00.

Как сообщала Одесса News, ДТЭК «Одесские электросети» завершает модернизацию подстанции «Крымская» в Одессе.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod