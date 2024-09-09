9 сентября часть жителей Одессы останется без света из-за проведения аварийных работ

Дома некоторых одесситов 9 сентября будут отключены от энергоснабжения по причине проведения аварийных работ.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Аварийные работы в электросетях запланированы, в частности, Южными РЭС по таким адресам: Варненская, 12-14, Космонавтов, 23-27. Работы до 19.00.

Вторая, 18-20, Симоненко, 2а, пер. Загородный, 9. Работы до 14.00.

Симоненко, 1,11а пер. Кошевого, 5в. Работы до 20.00.

Левитана, 113-116. Работы до 18.00.

Героев Крут, 54, И.Рабина, 9-15. Работы до 17.00.

Центральные РЭС: Авиационная, 1, 1/к.5, Новая, 7, Пишенина, 8-27. Работы до 19.00.

Живописная (Скворцова), 15-22, Дюковская, 8,14, Пишоновская, 3-17, Нищинского, 28, 38, Манежная, 40, Мечникова, 32а. Работы до 15.00.

Северные РЭС: Заболотного, 54-66, Ак. Сахарова, 34,36, С.Палия, 21,109-113, Высоцкого, 1-11, Балтская дор., 28, пер. Савранский (Большевистский), 2-10, Пересыпская, 7-50, Викандера и Ларсена (Восьмого марта), 42-103, Карышковского, 2-60, пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтский, 1-47, Жевахова гора, 3-81, Рыночная, 7, пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й Черноморский, 1-54, Локомотивная, 1-27. Работы до 19.00.

В.Бувалкина (Генерала Бочарова), 57-61. Работы до 17.00.

Одесса News информировала, что Кабинет Министров Украины на заседании 31 мая 2024 года поднял c 1 июня тариф на электроэнергию для населения до 4,32 грн/кВт-час без дифференциации по уровню потребления.

Миру нужно активизировать беспрецедентные усилия для помощи Украине в энергетическом секторе во избежание гуманитарной катастрофы, — заявила Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

«Ситуация в энергетике сложная», — сказал Президент Украины Владимир Зеленский 27 августа.

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