В бою за Украину погиб житель Одесской области Иван Хергеледжи, светлая ему память

Защищая родную страну от российских захватчиков, погиб житель Рени Одесской области Иван Хергеледжи.
Об этом сообщил Ренийская городская территориальная громада.
Молодому воину было всего 24 года. Он учился в городской школе №4, после 9 класса поступил в Измаильское профессионально-техническое училище №38, увлекался спортом, работал в порту.
На фронт ушёл добровольцем восемь месяцев назад, в Италии прошёл трёхмесячную подготовку. Воевал на Харьковском и Донецком направлениях.
У Ивана остались родители и старший брат.
Три дня назад жители Ренийской общины провели своего земляка в последний путь. Ивана похоронили на Аллее Славы городского кладбища в Рени.
Одесса News сообщала о гибели 25 августа 2024 года во время выполнения боевого задания в районе н.п. Журавка Покровского района Донецкой области жителя села Маразлиевка Белгород-Днестровского района 40-летнего солдата Александра Шевченко.
ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!
Фото: Ренийская гортергромада/Facebook
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