Юг Украины за прошедшие сутки: убиты 41 солдат РФ, уничтожены танк и РСЗО «Ураган»

ВСУ за прошедшие сутки уничтожили на юге российские РСЗО «Ураган» и зенитно-пушечный ракетный комплекс «Панцирь-С1».

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг» ВСУ.

В отчёте, представленном ночью полковником Владиславом Назаровым, говорится, что украинские военные уничтожили за сутки на южном направлении 41 российского солдата, 2 беспилотных летательных аппарата, танк Т-72, РСЗО «Ураган», зенитно-пушечный ракетный комплекс «Панцирь-С1», самоходную артиллерийско-миномётную установку «Нона-С», станцию ​​радиоэлектронной борьбы, 6 единиц автобронетехники.

«Нашей авиацией нанесены восемь ударов в районе Нововознесенского, Благодатовки, Новопетровки, Любомировки, Ивановки, Вавилового», – отмечает полковник Назаров.

В целом, в прошедшие сутки обстановка в операционной зоне командования «Юг» на южнобугском направлении была сложной, но контролируемой ВСУ. «Дважды в течение дня враг пытался провести штурмовые действия в направлении Высокополья — Потёмкино. Успеха не имел. С потерями отошёл», – сказал офицер «Юга».

По информации Генштаба ВСУ на утро 29 августа, «на южнобугском направлении основные усилия противник сосредотачивает на недопущении продвижения наших войск. Принимает меры по восполнению потерь».

Как сообщала Одесса News, Украина признала потерю катера «Славянск» и тральщика «Геническ».

На главном фото воин 93-й Отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» ВСУ.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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