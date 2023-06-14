Командование Воздушных Сил ВСУ сообщило подробности ночной атаки врага по Украине

В ночь на 14 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по военным и инфраструктурным объектам Украины крылатыми ракетами воздушного и морского базирования, а также ударными дронами-камикадзе.

Об этом сообщает в Facebook Командование Воздушных Сил ВСУ.

Отмечается, что из акватории Чёрного моря противник нанёс удар четырьмя крылатыми ракетами «Калибр» в направлении Одесской области. Три ракеты удалось сбить, одна – попала в гражданский объект.

«С восточного побережья Азовского моря рашисты атаковали 10 иранскими ударными дронами «Shahed-136/131» на юго-восточном направлении. Девять – сбито!», — говорится в сообщении ВС ВСУ.

Командование также информирует, что из Ростовской области РФ оккупанты нанесли удар шестью крылатыми ракетами воздушного базирования Х-22 с 4-х дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Удар нанесён по Донбассу. Последствия уточняются.

Всего силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО составляющих Сил обороны Украины во время этой ночной атаки уничтожено 12 воздушных целей: три крылатые ракеты «Калибр» и девять иранских ударных дронов «Shahed-136/131».

Инфографика: Командование ВС ВСУ/Facebook

Фото: Одесская облгосадминистрация/Facebook

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