Ночью враг обстрелял Одессу «Калибрами»

Ночью 14 июня враг направил ракетный удар «Калибрамы» из акватории Чёрного моря.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

Предварительно, 2 ракеты сбиты силами ПВО, — говорится в сообщении военных.

Отмечается, что в результате атаки зафиксировано возгорание в районе одного из бизнес-центров и попадание в складское помещение торговой сети.

По уточнённым данным, враг направил в Одессу 4 «Калибра» с корабля в Чёрном море. В результате воздушного боя и взрывной волной повреждены бизнес-центр, учебное заведение, жилищный комплекс, заведения питания и магазины в центре города. Предварительно, 6 человек получили ранения.

Попаданием ракеты в складское помещение одной из торговых сетей враг принёс разрушения на 1000 кв.м и пожар на площади 400 кв. м. Три сотрудника склада погибли, 7 получили ранения. Продолжается разбор завалов. Под ними могут находиться люди.

Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Как сообщала Одесса News, 11 июня был объявлен днём траура в городе Одессе в связи с трагедией, которая произошла в ночь с 09 на 10 июня в результате вражеской атаки на город и привела к гибели людей.

Фото: ОК «Юг»/Facebook

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