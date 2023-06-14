Мэр Одессы призвал одесситов не убирать пляжи самостоятельно

Мэр Одессы Геннадий Труханов призвал одесситов не убирать пляжи самостоятельно.

Как отметил Геннадий Труханов, это может быть небезопасно, — сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Одесский городской голова призвал желающих принять участие в уборке побережья присоединиться к коммунальным работникам, имеющим соответствующее разрешение и приступивших к работам на конкретном участке побережья.

Отмечается, что в настоящее время работы проводятся на пляже «Ланжерон». Все остальные участки побережья будут убираться после проверки военными на предмет взрывоопасных предметов.

«Прежде всего, эти работы должны быть безопасными. Поэтому в случае обнаружения каких-либо подозрительных предметов работы будут остановлены. На сегодняшний день мы выделили всю необходимую технику. Участие в уборке принимают работники наших ЖКС и коммунальных предприятий», — сказал Геннадий Труханов.

Как сообщала Одесса News, на морское побережье пляжа «Золотой берег» на 16-й ст.Большого Фонтана вынесло труп самца пятнистого оленя.

Фото и видео: «Одесса»

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