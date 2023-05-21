«Тузлівські лимани»-2023: війна та мир (випуск 39-й)

Під час всіх 452 днів широкомасштабного вторгнення Росії на українську землю, Національному природному парку «Тузлівські лимани», єдиному, що не був окупований на Азово-Чорноморському узбережжі України, вдавалося продовжувати свою природоохоронну роботу на деяких ділянках узбережжя.

За словами працвника НПП, доктора біологічних наук, професора, одеського еколога Івана Русєва, «особливо нам сприяли порядні кадрові військові, які були дислоковані в зоні відповідальності адміністрації нацпарку. І ми неодноразово через закордонних друзів нацпарку допомагали їм тепловізорами, біноклями, спальниками та інш.».

«Завдяки тому, що в нас був доступ до моря, нам вдалося зібрати дуже важливу інформацію про вплив рашистів на біорізноманіття нацпарку і на загибель дельфінів Чорного моря, що стане важливим доказом у міжнародних судах», — пише на своїй сторінці у Facebook Іван Русєв.

Війна, за словами відомого одеського вченого, завадила багатьом мирним проєктам керівництва парку.

Зокрема, «дефіцит фінансування нашої установи не дав можливості у 2022 воєнному році зробити прорву на піщаному пересипу і відновити водообмін між Чорним морем та Тузлівськими лиманами. Тому екологічна ситуація йшла до кризової і надзвичайної — не було міграції риб з моря в лимани і навпаки. Але завдяки осіннім і зимовим опадам, ситуація з водою дещо покращилась», — повідомляє Іван Русєв.

Врешті-решт керівництву НПП вдалося знайти недержавні кошти на пальне для спецтехніки завдяки щирій підтримці благодійників, зокрема, UAnimals, і розпочати в травні 2023 року роботи по відновленню водообміну за допомогою спецдраглайна, який був придбаний також за гроші громадян України, при неймовірный підтримці спонсорів.

«Але тут дивним стала така картина, коли одразу з’явилися кардинальні перешкоди з боку прикордонників, поліції і ТРО. Командир військової частини А 7348 (Білгород-Дністровське ТРО) підполковник Микола Пшенишнюк та заступник голови Білгород-Дністровської РДА Максим Бритков в усній формі заявили керівнику нацпарку Ірині Вихристюк щодо незаконності робіт нацпарку на пересипу і формування прорви», — з тривогою пише одеський еколог.

Після цього візиту військові підрозділи ТРО, які чергують на підступах до нашої прорви, категорично заборонили адміністрації нацпарку виконувати природоохоронний захід. Для цього декілька разів була викликана також поліція і прикордонники. Аргументованих пояснень щодо заборони ніяких немає. Але деякі офіцери підтверджували, що це забаганки голови Білгород-Дністровської райради Григорія Мельниченка, який впливає на дії правоохоронних структур.

«Наприклад, це підтвердив начальник групи сил підтримки майор Маліновський, який організовував мінування, щоб ми не мали змоги проїжджати. Між тім, цей невіглас і безкарний злочинець Мельніченко (зять впливового ще колишнього глави ОДА С. Гриневецького) вже багато часу знищує державну установу — НПП «Тузлівські лимани» — і всіляко намагається усунути з посади нинішню адміністрацію нацпарку, щоб поставити своїх людей для дерибану ресурсів», — надає подробиці інциденту Іван Русєв, про що Одесса News вже повідомляла в одному зі своїх випусків.

Бійці тероборони ще й встановили металеву перешкоду, щоб працівники парку не змогли дістатися до спецтехніки і виконати спеціальне природоохоронне завдання.

«Але нам ще раз все таки вдалося прорватися до нашої спецтехніки і опечатати драглайн. З військкомату вже дзвонять і кажуть, що будуть вилучати нашу спецтехнику. Така безглузда поведінка офіцерів без честі, які виконують забаганки невігласа під час війни, коли ми, нацпарк, розташований в тилу, зобов’язані підтримувати життя лиманів, абсолютно неприйнятна. Парк виконує таку роботу згідно затверджених планів і міжнародних угод задля збереження біорізноманіття і сталого розвитку. І коли нам ТРОшники під впливом негідника при владі — Мельніченка, який каже, що йому конвенції міжнародні «до одного місця», вважають нас — нацпарк — ворогами і оточують нас мінами і колючими дротами і фактично не дають виконувати свою важливу для природи і людей роботу в такий важкий воєнний час, а також на фоні того, що майже всі заповідні об’єкти в Азово-Чорноморському регіоні України окуповані, то це потребує негайного втручання військового керівництва держави», — з тривогою пише Русєв.

З цієї причини керівництво НПП відповідні офіційні листи надіслали в різні владні інстанції.

«Чекаємо в гостях військових чинів високого рангу, для того, щоб не було містечкового свавілля і спайки невігласів з офіцерами, які виконують злочинні усні накази. Сподіваюсь, що багато наших друзів, а також Головна військова прокуратура, допоможуть розв’язати дивну ситуацію, де негідник і злочинець при владі Мельніченко Г. паплюже високе звання офіцера ЗСУ, втягуючи військових в свої афери», — резюмує Іван Русєв.

Як повідомляла Одесса News, російські окупаційні війська з’єднали острів Джарилгач з окупованою материковою частиною Херсонської області в районі населеного пункту Лазурне, засипавши переправу до острова піском, для облаштування на острові військового полігону.

На головному фото сиворакша, яка прилетіла з Південної Африки, подолавши відстань у 6 тисяч кілометрів, до Тузлівських лиманів.

Фото: Іван Русєв/Facebook

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod.