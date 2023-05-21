«МастерШеф»: Антон Гильчук из Одессы уже в восьмёрке лучших кулинаров

20 мая в 14-м выпуске проекта телеканала СТБ «МастерШеф.Профессионалы»-4 участники по-прежнему доказывали свою профессиональную состоятельность, готовя сложные блюда и участвуя в разнообразных конкурсах.

В первом испытании участники показали, насколько хорошо они знают свойства и вкусы продуктов, а также – насколько хорошо они знают своих капитанов.

События разворачивались следующим образом: капитаны покинули кухню и вернулись только на дегустацию.

Судьи тем временем объявили условия: «Чтобы объяснить вам задачу, мне понадобится всего два слова: «Кулинарная алхимия». Сегодня мы не будем ограничивать ваш выбор, в вашем распоряжении весь амбар. Ведь задача — приготовить как можно больше блюд таким образом, чтобы капитан ошибся и назвал совсем другой продукт. На втором этапе вам нужно будет приготовить основное блюдо для нас. Однако количество продуктов зависит от баллов, которые вы заработаете от неправильных ответов капитана».

Участники кинулись готовить продукты так, чтобы капитаны приняли их за что-то другое, например, замаскировать яблоко под капусту или креветки под лобстера, а томаты под клубнику.

Этим испытанием судьи проверили кулинарный интеллект участников. Ведь чтобы сделать продукт-ловушку, нужно хорошо разбираться во всех свойствах ингредиентов. Участники подавали сибас, замаскированный под дорадо, кольраби под белокочанную капусту, курицу под тунца, огурец под личи и т.д. Кому-то удалось замаскировать продукты, кому-то нет, но результат первого конкурса для Антона Гильчука был положительным — без вручения чёрного фартука.

Но зато второй конкурс Антон провалил всей командой.

Во втором испытании участники в который раз столкнулись с вечной классикой. Каждая команда готовила по три блюда тех стран, которые им попадутся. А особенность конкурса состоит в том, что для классики мировой кухни нужно использовать продукты от украинских фермеров.

Три таких фермера пришли на кухню «МастерШеф» со своими продуктами и стали помощниками судейской коллегии, пробуя блюда и высказывая свои суждения о качестве их приготовления.

«Этим конкурсом мы хотим проявить уважение всем фермерам, которые делают Украину мировой кормилицей. И сегодня мы пригласили троих представителей этой профессии», — сказали судьи.

Самой слабой оказалась команда, в которой был Антон. Вся команда получила чёрные фартуки.

В битве чёрных фартуков участникам пришлось доказывать, что размер имеет большое значение и в кулинарии. «Чёрнофартушечники» должны были приготовить по три блюда абсолютно разного размера: от гигантской тарелки для большой такой компании до мини-подачи.

Такая задача сыграла с одним участников злую шутку, но только не с Антоном.

Этим участником стала Анастасия Шевченко. Она, обидевшись на комментарий одного из фермеров по поводу её блюда, никак не смогла успокоиться, нервничала, не могла сконцентрироваться на задании, паниковала и, в результате, из трёх блюд подала лишь одно, которое Эктор даже и пробовать не стал.

Таким образом, на проекте осталось 8 участников.

В следующем выпуске, который состоится 27 мая, сможем наблюдать за дальнейшими кулинарными приключениями Антона Гильчука и 7 его оставшихся соперников.

Тем временем, бывшая участница команды профессионалов, одесситка Виктория Сопина, покинувшая проект несколько недель назад, наслаждается в Одессе свободой от условностей телесъёмок и ожидает завершения телепроекта. Она знает, кто будет победителем. Но пока об этом никому не говорит.

Фото: СТБ, Виктория Сопина/Facebook

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