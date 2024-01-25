Азбука кулинарии: популярные и редкие виды растительных масел

Часто для приготовления пищи украинцы используют подсолнечное и оливковое масла. Первый вариант ещё называют постным. Оно богато лецитином. Это вещество положительно влияет на умственную активность, состояние нервной системы. Лецитин помогает организму в борьбе со стрессом. Оливковое масло стало символом Средиземноморья и полезного питания. Продукт содержит олеиновую кислоту, которая нормализует обменные процессы, очищает сосуды от тромбов. Оно хорошо подходит для заправки салатов.

С этими продуктами знаком каждый человек. Однако список растительных жиров ими не ограничен. В Украине и по всему миру производят огромное количество масел из растительного сырья. Можно купить популярное или редкое растительное масло на сайте МАУДАУ. У каждого вида свои преимущества и особенности.

Популярные аналоги

Самое известное альтернативное растительное масло — пальмовое. Его получают из маслянистой мякоти кокосового ореха путём прессования. Широкое распространение оно получило в кулинарии при приготовлении сдобы, кондитерских изделий, соусов. Также в продаже представлен растительный жир из семян тыквы. Его добавляют в салаты, супы, выпечку, десерты. Ещё один популярный продукт — кукурузное масло. Оно богато витаминами и аминокислотами. Антиоксиданты замедляют процессы старения, нормализуют уровень холестерина в крови. У кукурузного масла нет выраженного запаха и вкуса. Оно не пенится, не горит, хорошо подходит для жарки, тушения, заправок и соусов. Купить тыквенное или кукурузное масло можно в маркете полезных штук MAUDAU с доставкой по всей Украине.

Редкие растительные масла

Среди других растительных масел, более дорогих и редких, стоит упомянуть три, которые заслужили высокие оценки за полезные питательные свойства и великолепный вкус:

Кунжутное. Масло добывают из семян растения сезам (Sesamum indicum). Его используют с давних времен в медицине и косметологии. А с начала прошлого века — в кулинарии. Ценят кунжутное масло за антиоксиданты, минералы и витамины, которые входят в состав. Шеф-повара любят его за ореховый аромат и нежный вкус. Кедровое. Редкий и дорогой сорт растительного масла с высоким содержанием витамина PP. Кедровое масло входит во многие косметические составы. В кулинарии его добавляют в салатные заправки. Миндальное. Это растительное масло хорошо переносит нагревание до высоких температур, поэтому на нём можно жарить. Его также добавляют в холодные закуски и десерты. Ценят за тонкий вкус и аромат миндаля.

Производители по всему миру работают над расширением линеек растительных масел. Скоро на полках магазинов мы увидим новые продукты с высокой потребительской и питательной ценностью.