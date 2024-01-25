Мэр Одессы ночью побывал на местах прилётов вражеских дронов

Ночью 25 января Одесский городской голова Геннадий Труханов побывал на местах прилётов вражеских дронов, атаковавших город.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Основной удар был сосредоточен на Одессу, 6 человек получили ранения. 10 дронов-камикадзе Силам противовоздушной обороны удалось сбить в Одесской области. Враг применял уже испытанные тактические уловки – заходил из акватории моря на низких высотах, прибегал к сложным маневрированиям.

К сожалению, сбитые дроны по инерционной траектории долетали до жилых кварталов. Один из них, попав в частично заселённую многоэтажную новостройку в Хаджибейском районе Одессы, вызвал пожар. Повреждены несколько квартир, один человек получил ожоги, госпитализирован.

Как отметил мэр Одессы Геннадий Труханов, на верхних этажах повреждено межэтажное перекрытие, а степень повреждения опорных конструкций будут определять специалисты.

С утра на местах прилётов начали работу коммунальные службы, а также оперативный штаб, который фиксирует повреждение имущества.

Одесса News информировала, что 24-25 января более 80 спасателей одновременно работали по разным адресам в Одессе, укрощая огонь, разбирая завалы, оказывая психологическую помощь жителям.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области/Facebook

Видео: «Одесса»

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