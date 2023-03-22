Два дня до своего 20-летия не дожил солдат из Измаила Александр Ильюк, светлая память

За два дня до своего двадцатилетия в Донецкой области погиб стрелок-санитар, солдат и уроженец Измаила Александр Ильюк.

Как сообщает «yug.today», он погиб 22 февраля недалеко от села Дубово-Васильевка Донецкой области.

У Александра остались мать, сестра и бабушка.

Наш защитник родился в Измаиле 24 февраля 2003 года. В городе окончил девять классов школы №2. С пяти лет посещал Измаильскую детскую художественную школу. Работы Саши отправляли даже в Болгарию. После школы Александр продолжил обучение в Измаильском медицинском колледже, но накануне широкомасштабного вторжения РФ на территорию Украины Саша подал документы в учебное заведение Николаева, чтобы стать дипломированным морским пехотинцем.

В первый день войны присоединился к территориальной обороне Одесской области, а уже в конце января Александр попал на горячие направления Донецкой области.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2023 года во время прохождения военной службы в Донецкой области остановилось сердце жителя Белгород-Днестровского района Одесской области штаб-сержанта Игоря Тищенко.

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Фото: Юг.Today

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