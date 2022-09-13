Измаильские пограничники по запаху духов задержали нарушителей госграницы

Двух граждан Украины, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу вблизи пункта пропуска «Железнодорожное», задержали пограничники Измаильского отряда по… запаху.

Как сообщает Госпогранслужба, пограничный наряд сразу не увидел нарушителей в лесополосе, а лишь почувствовал стойкий запах духов.

Задержанные мужчины призывного возраста объяснили, что в соседней Молдове якобы живёт их родня. И поскольку законным способом попасть к ним сейчас они не могут, решили пойти в обход пунктов пропуска.

«Были ли духи дорогими, пока неизвестно, ведь считается, что их запах сохраняется дольше. А вот на правонарушителей, которые этими духами опрометчиво попользовались, составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины».

Решение по делу примет Болградский суд Одесской области.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2022 года мужчину, пытавшегося незаконно переправить через границу двух призывников, задержали пограничники Измаильского отряда.

Фото: Госпогранслужба

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