Предприниматель в Болграде самовольно захватил земли на 48 млн грн: придётся отдать

Хозяйственный суд Одесской области удовлетворил иск Болградской окружной прокуратуры в интересах ГУ Госгеокадастра в Одесской области и одного из сельских советов Болградского района и обязал физическое лицо-предпринимателя освободить и вернуть 12 самовольно занятых земельных участков сельскохозяйственного назначения.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что общая площадь самовольно занятых земель составляет 411 гектаров и оценивается в 48 миллионов гривен.

Установлено, что предприниматель при отсутствии правоустанавливающих документов на землю самовольно засеял указанные участки государственной и коммунальной формы собственности.

По решению суда предпринимателю придётся также оплатить почти 1,4 млн грн причинённого самовольным занятием этих земель ущерба.

Также в настоящее время продолжается досудебное расследование по уголовному производству по факту самовольного занятия земель сельхозназначения.

Как сообщала Одесса News, в июне 2022 года Министерство обороны Украины вернуло в своё подчинение 2,5 тыс. га земли в Одесской области, около 4 тыс. га в Одессе и более 1 тыс. кв метров недвижимости, которые в своё время были выведены из сферы управления МОУ.

Фото: Одесская облпрокуратура

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