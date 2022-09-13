Из портов Большой Одессы 13 сентября вышли «зерновым коридором» 7 судов

Из портов «Черноморск», «Одесса» и «Южный» 13 сентября вышли в рейсы по «зерновому коридору» ещё семь судов с украинской агропродукцией.
Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины в Facebook.
Отмечается, что на борту этих кораблей находится 151,5 тыс. тонн агропродукции, предназначенной для стран Азии и Европы.
«С момента выхода первого судна с украинским продовольствием уже экспортировано 2,9 млн. тонн агропродукции. Всего из украинских портов вышло 129 судов с агропродукцией, направленной в страны Азии, Европы и Африки. Столько же судов зашло под новую загрузку украинским продовольствием», — говорится в сообщении.
Как сообщала Одесcа News, из портов Большой Одессы 12 сентября вышли по «зерновому коридору» девять судов, загруженных украинской агропродукцией.
Фото: Мининфраструктуры/Facebook
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