Из портов Большой Одессы 13 сентября вышли «зерновым коридором» 7 судов

Из портов «Черноморск», «Одесса» и «Южный» 13 сентября вышли в рейсы по «зерновому коридору» ещё семь судов с украинской агропродукцией.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины в Facebook.

Отмечается, что на борту этих кораблей находится 151,5 тыс. тонн агропродукции, предназначенной для стран Азии и Европы.

«С момента выхода первого судна с украинским продовольствием уже экспортировано 2,9 млн. тонн агропродукции. Всего из украинских портов вышло 129 судов с агропродукцией, направленной в страны Азии, Европы и Африки. Столько же судов зашло под новую загрузку украинским продовольствием», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесcа News, из портов Большой Одессы 12 сентября вышли по «зерновому коридору» девять судов, загруженных украинской агропродукцией.

Фото: Мининфраструктуры/Facebook

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.