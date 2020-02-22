Пиротехники в одесском селе ликвидировали 102 гранаты военного лихолетья

Одесские пиротехники в Саратском районе изъяли и уничтожили 102 взрывоопасных предмета времён Великой Отечественной войны.

Об этом сообщается на сайте Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

Как отмечают в ведомстве, информация об опасной находке поступила через Службу спасения «101».

Из неё стало известно, что в селе Молдово, копаясь в огороде, местный житель обнаружил подозрительные предметы и позвонил спасателям.

Прибывшие в село спасатели установили, что это взрывоопасные предметы времён Второй мировой войны: 86 штук ручных гранат Ф-1 и 16 гранат М-39.

В общей сложности, пиротехники изъяли и уничтожили в специально отведённом месте 102 взрывоопасных предмета.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2019 года в Беляевском районе Одесской области на территории школы в селе Великий Дальник пиротехники обнаружили около 200 артиллерийских снарядов времён прошедшей войны.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области