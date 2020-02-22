Пиротехники в одесском селе ликвидировали 102 гранаты военного лихолетья

Одесские пиротехники в Саратском районе изъяли и уничтожили 102 взрывоопасных предмета времён Великой Отечественной войны.
Об этом сообщается на сайте Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.
Как отмечают в ведомстве, информация об опасной находке поступила через Службу спасения «101».
Из неё стало известно, что в селе Молдово, копаясь в огороде, местный житель обнаружил подозрительные предметы и позвонил спасателям.
Прибывшие в село спасатели установили, что это взрывоопасные предметы времён Второй мировой войны: 86 штук ручных гранат Ф-1 и 16 гранат М-39.
В общей сложности, пиротехники изъяли и уничтожили в специально отведённом месте 102 взрывоопасных предмета.
Как сообщала Одесса News, в декабре 2019 года в Беляевском районе Одесской области на территории школы в селе Великий Дальник пиротехники обнаружили около 200 артиллерийских снарядов времён прошедшей войны.
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области