Возле школы в Одесской области нашли около 200 снарядов времён прошедшей войны

В Беляевском районе Одесской области на территории школы в селе Великий Дальник пиротехники обнаружили около 200 артиллерийских снарядов.



Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Отмечается, что накануне, 17 декабря, во время проведения земляных работ на территории школы обнаружены 3 взрывоопасных предмета времён Великой Отечественной войны, а сегодня, «18 декабря по прибытию к месту группы пиротехнических работ АСО СН ГУ в Одесской области дополнительно выявлены около 200 ВОП».

Учебный процесс временно приостановлен.

К работам по изъятию взрывоопасных предметов привлечены 5 человек личного состава ГСЧС 2 единицы техники.

Фото: ГСЧС Украины