Три страны НАТО договариваются о разминировании Чёрного моря

Входящие в НАТО Турция, Румыния и Болгария приближаются к соглашению о создании совместных сил для разминирования мин, попадающих на прилегающие к ним территории Чёрного моря в результате вторжения России в Украину.

Об этом пишет Bloomberg 20 ноября со ссылкой на три анонимных источника, информирует издание ГОРДОН.

Заместители министров обороны трёх стран собираются встретиться в Анкаре (Турция) 22 ноября, чтобы попытаться окончательно согласовать детали операции по уничтожению морских мин.

Неясно, будет ли подписано окончательное соглашение после двухдневной встречи, сказал один из источников. В случае достижения соглашения минно-тральные работы не будут считаться операцией НАТО, но станут первой крупной совместной акцией черноморских союзников с тех пор, как президент РФ Владимир Путин приказал начать войну против Украины в феврале 2022 года, пишет Bloomberg.

По данным источников, коалиция должна быть полностью мирной и противостоять угрозе главному торговому маршруту, особенно для зерна, а также судам, занимающимся разведкой энергетических ресурсов в этом районе.

Министерства обороны Турции, Румынии и Болгарии пока не ответили на запросы журналистов.

Одесса News информировала, что в Чёрном море было несколько случаев подрыва морских мин рядом с гражданскими кораблями. В частности, 16 ноября торговое судно Georgia S под флагом Либерии, загруженное пшеницей в порту «Южный» наткнулось на плавучую морскую мину. 1

20 октября ВМС Болгарии и Румынии начали таление акватории Чёрного моря у берегов Болгарии на маршруте нового украинского морского коридора.

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