Тральщики ВМС Болгарии и Румынии освобождают украинский морской коридор

Минно-тральная группа из состава ВМС Болгарии и Румынии начала траление акватории Чёрного моря у берегов Болгарии на маршруте нового украинского морского коридора.

Об этом сообщает Центр транспортных стратегий.

«Наши черноморские соседи демонстрируют удивительно сжатый период от принятия решения о создании минно-тральной группы до начала практической работы», — говорится в сообщении.

«Не ограничиваются территориальным морем (12-мильная зона, «терводы») Болгарии, но и работают в близлежащей зоне, где как раз проходят маршруты балкеров нового украинского коридора», — информирует издание.

В настоящее время в состав минно-тральной группы входят семь кораблей.

Одесса News информировала, что можно констатировать стабильное продолжение работы временного зернового коридора, открытого Украиной без ООН, Турции и РФ, несмотря на угрозы и противодействие России.

На главном фото болгарский тральщик «Цибър», задействованный в операции.

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