Назначение сексолога послом: в МИД сказали, что СМИ не разбираются в дипломатии

В МИД отреагировали на критику в средствах массовой информации по поводу назначения Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Болгарии сексолога без дипломатического опыта Олеси Илащук.

В комментарии Министерства иностранных дел Украины отметили, что назначение на должности послов некадровых дипломатов является обычной международной практикой.

Правительство Болгарии после оценки кандидатуры нового посла Украины без промедлений предоставило агреман (предварительное согласие правительства государства пребывания на принятие определённого лица как главы дипломатического представительства другого государства, — ред.) Олесе Илащук.

«Правительство Болгарии после оценки её кандидатуры (Олеси Илащук, – ред.), как это заведено в международной практике, без промедлений предоставило агреман госпоже Илащук, не имея никаких оговорок относительно её работы в Болгарии», — говорится в сообщении.

Также в коммментарии министерства подчёркивается, что «в Украине за последние два года все некадровые дипломаты, назначенные на должности послов, демонстрируют достойные результаты работы. Только по ним, а не интерпретациям и оскорблениям и следует судить о работе посла за границей».

Сообщается, что Олеся Илащук получила диплом с отличием по специальности «Страноведение» кафедры международных отношений факультета истории, политологии и международных отношений Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича. Имеет квалификацию специалиста по международным отношениям, переводчицы. Свободно владеет английским языком.

Как сообщала Одесса News, ряд СМИ, в частности, «Европейская правда» разразились критикой по поводу назначения Олеси Илащук послом Украины в Болгарии, поскольку она не имеет опыта работы ни в дипломатии, ни на государственных должностях и до сих пор позиционировалась как специалист по сексологии и драгоценным украшениям.

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