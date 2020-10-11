Казарку со спутниковым датчиком- гостью одесских лиманов-убили в Румынии

По случаю Всемирного дня перелётных птиц, который в мире отмечается 10 октября, Болгарское общество защиты птиц (BSPB) и Международная рабочая группа AEWA по краснозобой казарке, представили новое видео, которое рассказывает трогательную историю птицы Эмилии, которой к тельцу прикрепили спутниковый датчик.

Одесса News сообщала о международном проекте «LIFE» — «Сохранение краснозобой казарки на глобальном перелётном пути», который с весны 2019 года выполняет Болгарское общество охраны птиц с партнёрами — НПП «Тузловские лиманы» и экологической организацией «Возрождение природного наследия».

Одесский эколог, доктор биологических наук Иван Русев на своей странице в Facebook сообщил о гибели одной из 10 таких экспериментальных казарок со спутниковым датчиком — Эмилии.

«Среди 10 обозначенных краснозобых казарок была взрослая женская особь, которую называли Эмилия. По её полётам и по другим обозначенным птицам можно было наблюдать на сайте проекта savebranta.org. Данные отслеживания показали, что она спарилась с одним из других обозначенных гусей — Таню. Они достигли Арктики из Казахстана всего за семь дней и гнездились вдоль реки Пясина на Таймыре. Первые яйца Эмилия отложила в конце июня. По спутниковой информации мы не можем сказать, была ли пара успешной, но они оставались в зоне гнездования достаточно долго, поэтому вероятно они успешно дали потомство. В первые дни сентября (2019 года, — ред.)Эмилия направилась на юг на свою осеннюю миграцию, пролетев через Казахстан, Россию и Украину», — сообщает эколог предысторию печального конца этой птицы.

Как отмечает Иван Русев, 21 ноября 2019 года Эмилия, стартовав с водохранилища «Веселовское» на Дону, пролетела над Одессой в районе посёлка Таирова, над Нижнеднестровским национальным природным парком на Днестре, заповедной Тарутинской степью, «приводнилась» на озере Лунг в Румынии среди первых казарок, которые достигли места зимовки. В течение следующих нескольких месяцев Эмилия летала между несколькими водно-болотными угодьями страны, многие из которых важны для зимовки гусей.

«Однако, такие частые передвижения свидетельствуют о факторах беспокойства на этих участках.15 января сигнал Эмилии начал поступать с территории маленькой деревни на юге Румынии, со двора одного из домов. Это указывало на серьёзную проблему и мы направили туда полевую группу для расследования. На заднем дворе, рядом с привязанными собаками, наши эксперты нашли метку, кольца и некоторые останки птицы», — пишет эколог.

Данные с метки показали, что её убили близ села, где она паслась, а затем отвезли в дом. Команда видела, что часть останков Эмилии была скормлена домашним собакам.

Русев заявляет, что охотиться на краснозобую казарку незаконно в любой из ключевых государств, включая Румынию. Однако многие птицы становятся жертвами браконьеров во время миграции.

«Это одна из основных угроз, которые вызывают исчезновение вида», — с болью сообщает эколог.

К лету этого года лишь две из десяти меток, установленных в Казахстане, продолжают передавать данные…

За девять месяцев, в течение которых учёным удалось проследить за движением Эмилии, она дала новое представление о жизни своих сородичей, «проколесила» более 10 тысяч километров, и предоставила более 7 200 GPS-локаций, что позволило отслеживать её передвижения с впечатляющими деталями.

Кстати. Спутниковые передатчики используют GPS для сверхточного отслеживания движения птиц. Они питаются от солнечных панелей, поэтому могут работать годами.

Видео освещает продолжение угрозы незаконного уничтожения краснозобой казарки.

Как сообщала Одесса News, 12 октября в 11-00 НПП «Тузловские лиманы» в музее г.Татарбунары открывает эксклюзивную передвижную выставку о краснозобых казарках.