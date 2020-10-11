Английский «Дракон» потренировался с одесскими военными катерами

Группа катеров ВМС ВСУ вместе с эсминцем Королевских ВМС Великобритании Dragon провели совместные тренировки типа PASSEX.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

К учениям привлекались катера типа «Гюрза» и «Айленд», а также вертолёт Ми-14 морской авиационной бригады ВМС ВСУ.

«Хотя мы довольно часто принимаем участие в тренировках типа PASSEX, но каждый раз это позволяет усовершенствовать мастерство экипажа, отрабатывать команды на английском языке и совместные действия в соответствии со стандартами НАТО», — поделился впечатлениями штурман вертолёта Ми-14 старший лейтенант Андрей Нищенко.

Во время выполнения совместных манёвров в открытом море корабли и катера государств-участников учений отработали ряд задач по повышению совместимости в соответствии со стандартами Североатлантического альянса. В частности, корабельно-катерной группой на переходе по морю отработано тактическое маневрирование, тренировки по связи, противовоздушной обороне, отражению ударов противника.

После завершения тренировок был сформирован походный ордер кораблей и осуществлено его фотографирование.

Как сообщала Одесса News, 9 октября Силы специальных операций Украины совместно с коллегами стран НАТО провели тренировку непосредственно на эсминце Dragon Великобритании, ошвартованном в Одессе.

Фото: МОУ