Посольство России в Вашингтоне просит США отказаться от учений Sea Breeze-2021

Россия просит США отказаться от многонациональных морских учений Sea Breeze-2021 в Чёрном море. В министерстве иностранных дел РФ уверены, что учения «поощряют милитаристские настроения в Киеве».

Об этом пишет в Twitter посольство России в Вашингтоне.

«Масштабность и явно агрессивный характер учений Sea Breeze никак не соответствуют реальным задачам безопасности в Черноморском регионе. Повышают риски непреднамеренных инцидентов. Поощряют милитаристские настроения в Киеве», – говорится в сообщении.

В связи с этим российские дипломаты призвали США и их союзников отказаться от отработки военных действий на Чёрном море.

«Все возникающие проблемы в этом регионе могут решить причерноморские государства без «навязывания» помощи извне», – считают в посольстве РФ.

Вместе с тем в Украине полным ходом идёт подготовка к учениям, начинающимся 28 июня. Так, по информации «Думской»Ю 22 июня в Одессу прилетел американский транспортный самолёт C-130T, доставивший оборудование для учений.

Как сообщала Одесса News, Sea Breeze – ежегодные многонациональные морские учения, включающие морской, наземный и воздушный компоненты. Они проводятся совместно США и Украиной в Черноморском регионе. В этом году в рамках учений будет рекордное количество участников – 32 страны. Кроме Украины и США примут участие представители Турции, Грузии, Болгарии, Румынии, Греции, Италии, Франции, Великобритании, Канады, Латвии, Молдовы, Дании, Албании, Пакистана, Швеции, Южной Кореи, Израиля, Норвегии, Литвы, Испании, Польши, Эстонии, Японии, Бразилии, Австралии, Марокко, Египта, Сенегала, ОАЭ и Туниса.

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