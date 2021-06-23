Кензов своим концертом в Одессе удивит не только женщин

А вы уже танцевали под самую кайфовую песню? Зажигательные мотивы, хорошая музыка, и слова, которые попадают прямо в сердце.

Олег Кензов не оставляет равнодушным никого, удивляя мужчин смыслом и душевностью, а девушек – харизмой и голосом.

Концерт просто #РакетаБомбаПетарда. Приходите слушать и танцевать.

Цена билетов от 390 до 990 гривен. Их можно купить здесь.

Дата: 26 июня, суббота.

Время: 20:00

Место проведения: Зелёный театр

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