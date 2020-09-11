Мэр Одессы приглашает побегать …дистанционно

10-11 октября в Одессе состоятся традиционные забеги соревнований «5th TAVRIA V ODESA HALF MARATHON 2020», но в нетрадиционном формате — ONLINE.

Забеги ODESA HALF MARATHON будут организованы дистанционно: пробежать выбранную дистанцию можно в любом городе и по любому маршруту. Для участия необходимо зарегистрироваться, получить стартовый пакет и на старте иметь с собой смартфон.

Для участия в таком мероприятии нужен только телефон или GPS-устройство, которое зафиксирует пройденную дистанцию. Преодолев её, бегун получает медаль финишёра также, как и на обычном забеге.

Для участия, прежде всего, нужно выбрать дистанцию (4,2 км, 10 км, 10 км для ветеранов АТО и 21 км), забег (или все четыре) и зарегистрироваться.

Если осуществить раннюю регистрацию, то можно получить стартовый набор с именным стартовым номером и медалью перед забегом (стоимость доставки Новой Почтой включена в стоимость регистрации как для бегунов в Украине, так и иностранных участников за рубежом). Если регистрация пройдёт в поздние сроки, то именной стартовый номер высылается на электронную почту, а остальные — через 21 день после забега.

Затем надо выбрать, в какой из двух дней (субботу или воскресенье) бежать, выбрать время и самостоятельно составить маршрут во время подготовительных тренировок.

Перед стартом необходимо прикрепить стартовый номер и включить программу для трекинга, которая зафиксирует твою дистанцию. Дальше только ты и бег. И вскоре финиш, ощущение победы над собой и медаль!

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