Чиновник Одесской железной дороги получил подозрение о коррупции

Бывшему начальнику одного из структурных подразделений Регионального филиала «Одесская железная дорога» сообщено о подозрении в служебном подлоге и завладении бюджетными средствами.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

По данным следствия, с августа 2017 по ноябрь 2018 года чиновник с целью завладения бюджетными средствами подавал сфальсифицированные заявления на получение компенсации за аренду жилья, где фактически ни дня не жил.

К заявлению злоумышленник приобщал поддельные заранее документы — договор аренды однокомнатной квартиры и выписку из Госреестра на недвижимое имущество о регистрации права собственности.

В дальнейшем, на основании этих «липовых» документов Укрзализныця компенсировала подозреваемому расходы по аренде жилья на общую сумму почти 100 тысяч гривен.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Малиновского отдела полиции.

Как сообщала Одесса News, в августе в Одессе сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили системный коррупционный механизм при изготовлении квалификационных документов и удостоверений моряка.